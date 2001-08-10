В Южно-Сахалинске будут штрафовать за отсутствие крышек на люках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска напоминает собственникам подземных инженерных сетей о необходимости надлежащего содержания крышек люков коммуникаций.
Правилами благоустройства территории городского округа "Город Южно-Сахалинск", утвержденными решением Городской Думы города Южно-Сахалинска от 24.06.2015 № 177/12-15-5 установлена обязанность организаций, в ведении которых находятся подземные инженерные сети, ежемесячно следить за тем, чтобы крышки люков коммуникаций всегда находились на уровне дорожного покрытия, содержались постоянно в исправном состоянии и закрытыми, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В случае их повреждения или разрушения они должны немедленно огораживаться, обозначаться соответствующими дорожными знаками и восстанавливаться собственниками в течение 2 суток. При этом, если люк расположен на проезжей части или тротуаре, этот срок сокращается до 3 часов.
Ответственность за непринятие мер по устранению повреждений и разрушения коммуникационных колодцев или восстановлению крышек люков установлена п. 6 ст. 21-4 Закона Сахалинской области "Об административных правонарушениях в Сахалинской области" и влечет наложение штрафа, максимальный размер которого составляет 250 тыс. руб.
Так, например в рамках муниципального контроля специалистами департамента общественной безопасности и контроля установлен факт длительного не принятия Сахалинским филиалом ПАО «Ростелеком» мер к восстановлению разрушенной крышки колодца подземной инженерной сети, расположенного вблизи здания №29А по ул. Хабаровской. Для решения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности материалы были направлены в Административную комиссию Южно-Сахалинска.
Как пояснила председатель Административной комиссии Лариса Будникова, представленные комиссии документы содержали достаточные доказательства вины юридического лица. В связи с этим последнему 22.07.2021 назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.
Следует отметить, если поврежденный колодец находится на проезжей части, действия владельца сети, не принимающего мер к его ремонту, могут быть квалифицированы по ст. 12.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях - несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, максимальный размер штрафа по которой составляет 300 тыс. руб.
Например, сотрудниками отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог вблизи гостиницы «Лада» на ул. Хабаровской выявлен колодец сети водоотведения, крышка люка которого значительно отклонена от поверхности проезжей части. Материалы муниципального контроля направлены в ОГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску.
Как сообщает заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по городу Южно-Сахалинску подполковник полиции Александр Каширин, поскольку представленные материалы указывали на наличие угрозы безопасности дорожного движения, в отношении балансодержателя подземной инженерной сети - ООО "Международный бизнес-центр "Лада" - составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ. Далее дело об административном правонарушении направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №26 Сахалинской области, которым юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа 100 тыс. руб.
Учитывая изложенное, администрация Южно-Сахалинска призывает балансодержателей подземных инженерных сетей провести ревизию своего имущества на предмет необходимости выполнения ремонта люков колодцев. В свою очередь, администрацией будет продолжен мониторинг с целью фиксации фактов неисполнения требований муниципальных правовых актов.
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