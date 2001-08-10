Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июля 2021
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В Южно-Сахалинске сдали отремонтированный участок улицы Железнодорожной

В Южно-Сахалинске сдали отремонтированный участок улицы Железнодорожной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" на участке указанной улицы от ул. 2-ой Центральной до УФСИН полностью завершены все виды работ. Подрядная организация ООО СКФ «Спецстрой» работала на дороге с марта текущего года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сегодня полностью заменено дорожное основание, обустроен тротуар шириной 1,5 метра, уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. Выполнена отсыпка обочин и нанесена дорожная разметка.

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