На Сахалине началась сельскохозяйственная перепись
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Впервые, на всей территории Российской Федерации, будет проведена сельскохозяйственная микроперепись 2021 года (далее - СХМП-2021), рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе Сахалинстата.
Это выборочное федеральное статистическое наблюдение будет проведено с 1 по 30 августа 2021 г.
Определено, что микропереписи будут проводиться между всероссийскими сельскохозяйственными переписями, не позднее чем через пять лет после очередной сельскохозяйственной переписи. Последняя Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена в 2016 году.
Проведение сельскохозяйственной микропереписи позволит получить официальную статистическую информацию о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, уточнить сведения по категориям сельхозпроизводителей, которые в межпереписной период наблюдаются выборочно или по которым наблюдение не проводится.
СХМП-2021 проводится в отношении отдельных субъектов сельскохозяйственной переписи на основе выборки (не менее 30% объектов сельхозпереписи) и включает сведения о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, и поголовье сельскохозяйственных животных.
На территории Сахалинской области переписи подлежат более 30 тысяч объектов – сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, личных подсобных и другие индивидуальные хозяйства граждан в сельских населенных пунктах, некоммерческие товарищества (садоводческие, дачные огороднические).
Опрашивать население будут 70 переписчиков, которые в свою очередь надеются на положительное отношения и достоверные ответы. Переписчики – это жители нашей области, которые проживают с нами по соседству и под руководством инструкторов рассчитывают на содействие населения нашего региона. В целях профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении микропереписи, лицам обеспечивающим сбор данных будут выданы средства индивидуальной защиты (многоразовые маски, одноразовые перчатки и антибактериальные салфетки).
Узнать переписчика можно будет по нескольким характерным деталям:
- во-первых, у всех переписчиков будет специальное номерное, защищенное от подделок удостоверение, действительное только при предъявлении паспорта;
- во-вторых, по экипировке переписчика зеленого цвета с эмблемой СХМП-2021.
Конфиденциальность предоставленной информации гарантируется. Все сведения будут использоваться только в обобщенном виде, не подлежат разглашению и являются информацией ограниченного доступа.
СХМП, как и предстоящая в октябре перепись населения, пройдёт на новом технологическом уровне - переписчики будут использовать планшетные компьютеры отечественного производств.
Итоги сельскохозяйственной микропереписи позволят узнать о произошедших структурных изменениях в сельском хозяйстве, что даст возможность разработать прогноз его развития, меры экономической поддержки и повысить эффективность сельхозпроизводства.
Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут подведены в декабре 2021 года, окончательные – в декабре 2022 года.
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