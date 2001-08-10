Сахалинские интеллектуалы привезли из Владивостока 15 медалей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Две южно-сахалинские команды одержали победу на кубке ДВФО по интеллектуальным играм во Владивостоке. В копилке юных островитян - 10 командных и 5 индивидуальных медалей, рассказали ТИА "Острова" в мэрии Южно-Сахалинска.

Интеллектуальную честь областного центра в играх в основной дисциплине, предполагающей ответ за одну минуту, "Эрудит-квартете", "Брейн-ринге" и индивидуальной "Своей игре" отстаивали две команды гимназии №2 и сборная города (гимназии №1, 2, 3, лицеи 1, 2).

В старшей возрастной группе (10-11 класс) сборная команда из Южно-Сахалинска в основной дисциплине и "Эрудит-квартет" завоевала первые места, в "Брейн-ринг" - второе. В индивидуальной "Своей игре" лучший результат показала Софья Лопатко из лицея №1, на третьем месте - Светлана Романова из гимназии №3.

В младшей возрастной группе (5-9 класс) в основной дисциплине первое место досталось команде "Спорная" (гимназия №2), второе - команде "Заведи мозги" (гимназия №2). В "Брейн-ринге" второе место завоевала команда "Спорная" (гимназия №2), третьими стала команда "Заведи мозги" (гимназия №2). В "Эрудит-квартете" лучший результат показали ребята из команды "Заведи мозги" (гимназия №2), на второй строчке - команда "Спорная" (гимназия №2). В "Своей игре" все призовые места заняли учащиеся гимназии №2: первое - у Андрея Киктева, второе - Максима Витковского, замкнул тройку лидеров Илья Старков.