На Сахалине солдатам-срочникам показали советский фильм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В рамках военно-патриотического воспитания военнослужащих Армейского корпуса Восточного военного округа, проходящих военную службу по призыву, в ККЗ "Комсомолец" был организован спецпоказ фильма "Александр Невский", приуроченный к празднованию 800-летнего юбилея святого князя Александра Невского, небесного покровителя и заступника русского народа. Организатор показа ГАУК "Кинодосуговое объединение".

"Александр Невский" (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938) - советский художественный исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 годв. Относится к плеяде классических советских исторических фильмов 1930-х годов и считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна.. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев.

В ККЗ "Комсомолец" также организована выставка детских рисунков, посвященных Александру Невскому. Свои работы представили учащиеся МАОУ Гимназия № 3.

Данный материал подготовлен с участием представителя Армейского корпуса ВВО Малики Мамановой.