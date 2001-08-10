На Сахалине солдатам-срочникам показали советский фильм "Алексендр Невский"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В рамках военно-патриотического воспитания военнослужащих Армейского корпуса Восточного военного округа, проходящих военную службу по призыву, в ККЗ "Комсомолец" был организован спецпоказ фильма "Александр Невский", приуроченный к празднованию 800-летнего юбилея святого князя Александра Невского, небесного покровителя и заступника русского народа. Организатор показа ГАУК "Кинодосуговое объединение".
"Александр Невский" (реж. Сергей Эйзенштейн, 1938) - советский художественный исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 годв. Относится к плеяде классических советских исторических фильмов 1930-х годов и считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна.. Музыку к фильму написал Сергей Прокофьев.
В ККЗ "Комсомолец" также организована выставка детских рисунков, посвященных Александру Невскому. Свои работы представили учащиеся МАОУ Гимназия № 3.
Данный материал подготовлен с участием представителя Армейского корпуса ВВО Малики Мамановой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:46 Сегодня На Сахалине пассажир решил показать видео водителю и погиб в аварии
12:12 Сегодня Трое молодых сахалинцев обокрали продуктовый фургон
09:15 Сегодня На Сахалине началась сельскохозяйственная перепись
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске закрылся городской бассейн
15:37 27 Июля Из-за аномальной жары южносахалинцам рекомендовано не выходить на улицу без особой нужды
14:57 26 Июля Сахалинцев просят не оставлять в "Месте силы "Весточка" нижнее белье
11:34 30 Июля На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
12:00 26 Июля На Сахалине прошли гонки по бездорожью
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?