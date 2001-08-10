Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2021
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2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду
12:43, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами 2 августа с 14.30 до 18.00 на сети водопровода будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Комсомольская, 219А, 225 и 227. А 3 августа водоснабжение будет отсутствовать с 09.30 до 14.00 в микрорайонах №17, 18, 19, 19А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40.

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