2 и 3 августа в некоторых домах Южно-Сахалинска отключат холодную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами 2 августа с 14.30 до 18.00 на сети водопровода будет отключена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Комсомольская, 219А, 225 и 227. А 3 августа водоснабжение будет отсутствовать с 09.30 до 14.00 в микрорайонах №17, 18, 19, 19А, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По вопросам водоснабжения жители могут обращаться в диспетчерскую по телефону 72-32-40.