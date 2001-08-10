В Южно-Сахалинске на 700 километров дорог нашли 600 дефектов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" подводит промежуточные итоги работы за прошедший месяц программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации дорожных дефектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Все выявленные недочеты переданы подрядчикам и устраняются. Напомним, комплекс оборудован на базе УАЗ «Патриот». Состояние улично-дорожной сети мониторится с помощью трех камер, установленных на автомобиле, которые обеспечивают полный визуальный охват проезжей части и прилегающей территории. В перечень наблюдения входит: состояние асфальтового покрытия, бордюрного камня, дорожной разметки и знаков, опор освещения, а также наличие мусора на проезжей части и тротуарах. При обнаружении дефект автоматически фиксируется и передается на сервер для дальнейшей обработки. После анализа списки выявленных недочетов передаются ответственным подрядным организациям для устранения. На эту работу им дается до 7 дней. Затем проводится повторная проверка.
Как сообщают в МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства", за месяц тестового режима комплекс показал эффективность. Ежедневно автомобиль проходит до 60 километров, что существенно сокращает время обнаружения дефектов и соответственно - устранения. Cогласно статистике в этом месяце из порядка 600 зафиксированных дефектов наибольшее количество — это высота положения люков относительно проезжей части и стертая дорожная разметка. В управлении отмечают, что благодаря проделанной ранее масштабной работе по текущему ремонту городских дорог, комплекс сейчас практически не фиксирует наличие дефектов дорожного полотна.
Программно-аппаратный комплекс фиксации дорожных дефектов продолжит работу. Уже действует новая функция мониторинга состояния автобусных павильонов: наличие на поверхностях граффити, незаконной рекламы, других загрязнений, а также заполняемость урн, расположенных возле павильонов. В ближайшее время к перечню также добавится возможность фиксировать наличие песка, пыли и грязи на автомобильных дорогах.
Напомним, инновация является разработкой сахалинского филиала ПАО "Ростелеком" и запущена в Южно-Сахалинске в пилотном режиме. Основным преимуществом подобной системы является большая результативность и объективность по сравнению с аналогичной работой специалистов без специальных средств контроля.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:46 Сегодня На Сахалине пассажир решил показать видео водителю и погиб в аварии
12:12 Сегодня Трое молодых сахалинцев обокрали продуктовый фургон
09:15 Сегодня На Сахалине началась сельскохозяйственная перепись
10:47 Сегодня В Южно-Сахалинске закрылся городской бассейн
15:37 27 Июля Из-за аномальной жары южносахалинцам рекомендовано не выходить на улицу без особой нужды
14:57 26 Июля Сахалинцев просят не оставлять в "Месте силы "Весточка" нижнее белье
11:34 30 Июля На Сахалине на СПГ идут сложные работы по замене факельного оголовка
12:00 26 Июля На Сахалине прошли гонки по бездорожью
13:14 15 Июля Сахалинка предъявила поддельный диплом о медицинском образовании
09:29 16 Июля Сахалинцев предупредили, что в предстоящие теплые выходные сотрудники автоинспекции будут более бдительными
16:04 14 Июля Сахалинца 18 раз штрафовали за парковку на газонах, а ему все нипочем
15:02 14 Июля Три сахалинца фиктивно трудоустраивали мигрантов на острове
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?