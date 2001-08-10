В Южно-Сахалинске на 700 километров дорог нашли 600 дефектов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства" подводит промежуточные итоги работы за прошедший месяц программно-аппаратного комплекса автоматической фиксации дорожных дефектов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Все выявленные недочеты переданы подрядчикам и устраняются. Напомним, комплекс оборудован на базе УАЗ «Патриот». Состояние улично-дорожной сети мониторится с помощью трех камер, установленных на автомобиле, которые обеспечивают полный визуальный охват проезжей части и прилегающей территории. В перечень наблюдения входит: состояние асфальтового покрытия, бордюрного камня, дорожной разметки и знаков, опор освещения, а также наличие мусора на проезжей части и тротуарах. При обнаружении дефект автоматически фиксируется и передается на сервер для дальнейшей обработки. После анализа списки выявленных недочетов передаются ответственным подрядным организациям для устранения. На эту работу им дается до 7 дней. Затем проводится повторная проверка.

Как сообщают в МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства", за месяц тестового режима комплекс показал эффективность. Ежедневно автомобиль проходит до 60 километров, что существенно сокращает время обнаружения дефектов и соответственно - устранения. Cогласно статистике в этом месяце из порядка 600 зафиксированных дефектов наибольшее количество — это высота положения люков относительно проезжей части и стертая дорожная разметка. В управлении отмечают, что благодаря проделанной ранее масштабной работе по текущему ремонту городских дорог, комплекс сейчас практически не фиксирует наличие дефектов дорожного полотна.

Программно-аппаратный комплекс фиксации дорожных дефектов продолжит работу. Уже действует новая функция мониторинга состояния автобусных павильонов: наличие на поверхностях граффити, незаконной рекламы, других загрязнений, а также заполняемость урн, расположенных возле павильонов. В ближайшее время к перечню также добавится возможность фиксировать наличие песка, пыли и грязи на автомобильных дорогах.

Напомним, инновация является разработкой сахалинского филиала ПАО "Ростелеком" и запущена в Южно-Сахалинске в пилотном режиме. Основным преимуществом подобной системы является большая результативность и объективность по сравнению с аналогичной работой специалистов без специальных средств контроля.