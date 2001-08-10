В Южно-Сахалинске обновили график ремонта дворов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Около 10 тысяч квадратных метров дефектов асфальтового покрытия в городских дворах восстановлено за минувший месяц. Работы проведены на 190 территориях. Аналогичное направление благоустройства по поручению губернатора Валерия Лимаренко развернуто с прошлого месяца во всех муниципальных образованиях области, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Учитывая большой объем работ, срок выполнения текущего ремонта дворовых территорий продлен еще на несколько дней. Подрядные организации сейчас работают ежедневно. Благоустройство городских дворов находится на личном контроле мэра города Сергея Надсадина. Качество проведения восстановительных работ также мониторят члены общественного дорожного совета. Они не только инспектируют отработанные адреса, но и в случае необходимости, проводят повторные обследования устранения зафиксированных ими недочетов.

Полный адресный перечень размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

В предстоящие две недели текущий ремонт планируется провести во дворах по следующим адресам:

- ул. Ленина, 489, 491, 493;

- ул. Украинская, 115, 119;

- ул. Чехова, 43А;

- ул. Поповича, 98, 108, 110;

- ул. Амурская, 96, 94;

- ул. А. Буюклы, 4, 4А;

- ул. Пушкина, 158;

- ул. Емельянова, 27, 29, 31;

- ул. Комсомольская, 191, 193;

- ул. Тихоокеанская, 7;

- ул. Поповича 14;

- ул. Горького, 18, 22;

- пер. Красносельский, 4;

- пр. Победы, 6, 8, 10, 12, 14;

- пр. Мира, 278А;

- ул. Пограничная, 61, 61А.

Отметим, что список может быть скорректирован с учетом погодных условий.