ВТБ на Сахалине на 13% нарастил розничный кредитный портфель

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года розничный кредитный портфель ВТБ в Сахалинской области вырос на 13% и на 1 июля 2021 года составил 20,8 млрд рублей. Опережающую динамику продемонстрировали кредиты наличными: за январь-июнь их портфель увеличился на 17% и превысил 10,7 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос с начала года на 9%, до 9,2 млрд рублей.

Объем портфеля средств частных клиентов банка в регионе по итогам отчетного периода достиг 26,8 млрд рублей. Из них 7,7 млрд рублей составили инвестпродукты, которые продолжают динамично расти (+21%).

За январь-июнь ВТБ предоставил сахалинцам кредитов на сумму 5,8 млрд рублей: это на 64% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Наибольшую динамику демонстрируют выдачи кредитов наличными, которые выросли вдвое, до 3,7 млрд рублей. Выдачи ипотеки увеличились на четверть и составили 2,1 млрд рублей.

- Росту спроса на кредитные продукты способствовали комфортные процентные ставки, в том числе в рамках госпрограмм, а также высокие темпы цифровизации сервисов ВТБ в рамках принятой банком стратегии. Оживление потребительской активности, в свою очередь, стимулирует и корпоративный сектор региона, - прокомментировал управляющий ВТБ в Сахалинской области Владимир Селиванов.

Также он отметил, что банк уделяет большое внимание вопросам финансовой безопасности, внедряя решения для защиты личных данных и средств клиентов.