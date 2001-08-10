Сахалинский благотворительный фонд "Радость жизни" получит дополнительную помощь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году по решению губернатора фонд получит не менее 8,4 миллиона рублей из областного бюджета.
На 2021 год предусмотрено 3,1 миллиона рублей, из них 1,9 миллиона уже выплачено. Планируется дополнительно направить на поддержку негосударственной организации еще 5,4 миллиона рублей.
- Точная сумма будет определена, исходя из количества обслуженных граждан и количества оказанных услуг, - отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.
Фонд "Радость жизни" предоставляет маломобильным гражданам услуги сиделок. Также содержит дом милосердия, где оказывают социальную помощь женщинам с детьми и беременным женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За время работы приюта здесь помогли 135 мамам и 159 детям.
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