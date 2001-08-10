Жителей Южно-Сахалинска будут награждать за хорошее воспитание детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 15 августа начинается прием заявок на награждение южно-сахалинских семей почетным знаком "За заслуги в воспитании детей". Документы будут принимать до 15 сентября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Почетный знак является формой поощрения родителей (семей). Ежегодно им отмечают не более трех семей (родителей). Вместе с наградой выдается единовременное денежное вознаграждение и удостоверение о награждении.

Претендовать на Почетный знак могут граждане, являющиеся родителями (одним из родителей) либо иными законными представителями (усыновители, опекуны, попечители), не имеющие судимости, постоянно проживающие на территории городского округа не менее 10 лет, воспитавшие (воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Важно, чтобы дети имели достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве и в целом семья могла бы являться примером для окружающих.

Кандидатуру могут представить коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения. Прием документов будет вестись с 15 августа в организационном комитете по адресу: ул. Ленина, 172 (департамент образования Южно-Сахалинска), каб. 14. Консультацию можно получить заблаговременно по телефону 312-687 (доб. 5) с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).