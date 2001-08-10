4 августа в Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам раздельного сбора мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске 4 августа состоится горячая линия по вопросам раздельного сбора мусора. Вопросы, касающиеся организации в Южно-Сахалинске раздельного сбора отходов, а также перспектив реализации проекта в островном регионе, будут приниматься с 14:00 до 15:00 по телефону *0065 (с мобильного) или 8-800-302-00-65 (со стационарного). Отвечать на звонки будут заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Андрей Белинин и генеральный директор Управления по обращению с отходами Максим Федотов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Также вопросы и предложения можно направить другими способами:

- через аккаунт социальной сети Инстаграм @informgkh65;

- через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (звонки не принимаются, только сообщения);

- на электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru.