4 августа в Южно-Сахалинске пройдет горячая линия по вопросам раздельного сбора мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске 4 августа состоится горячая линия по вопросам раздельного сбора мусора. Вопросы, касающиеся организации в Южно-Сахалинске раздельного сбора отходов, а также перспектив реализации проекта в островном регионе, будут приниматься с 14:00 до 15:00 по телефону *0065 (с мобильного) или 8-800-302-00-65 (со стационарного). Отвечать на звонки будут заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Андрей Белинин и генеральный директор Управления по обращению с отходами Максим Федотов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Также вопросы и предложения можно направить другими способами:
- через аккаунт социальной сети Инстаграм @informgkh65;
- через мессенджер WhatsApp по номеру 89248844203 (звонки не принимаются, только сообщения);
- на электронную почту informgkh@sakhalin.gov.ru.
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