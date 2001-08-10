Жители Синегорска жалуются на некачественную воду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

От жителей Синегорска в администрацию города поступил ряд жалоб на качество водоснабжения в некоторых жилых домах. Накануне в село в оперативном порядке выехали специалисты департамента городского хозяйства и АО "Сахалинская коммунальная компания" (СКК), которое является поставщиком воды в населенном пункте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На встрече людям рассказали о мерах, которые предпринимаются для нормализации ситуации. Также были взяты пробы воды в самом водохранилище, на водозаборе и в распределительной сети - непосредственно в квартирах.

В Синегорске два водозабора: северный и восточный. Так, жалобы на качество воды поступают от жителей домов, которые подключены к восточному водозабору. Это 10 жилых домов и два социальных объекта по улицам Коммунистической, Парковой, Шахтерской и Горной. Люди отмечали запах и неестественный цвет воды. В остальных домах, которые подключены к северному водозабору, проблемы отсутствуют.

Специалисты СКК основной причиной ухудшения качества воды называют засушливую погоду без дождей. Вода в водохранилище не обновляется естественным путем, уровень понизился. Из оперативных мер — проведена дополнительная дезинфекция.

Как рассказал генеральный директор СКК Андрей Зенин, к началу сентября все село планируется запитать от северного водозабора. Сейчас завершается строительство нового водопровода, который позволит обеспечить более качественной водой весь населенный пункт. В том числе при необходимости в домах, которые находятся на возвышенности, будут установлены дополнительные насосы для подъема воды и обеспечения стабильного водоснабжения.

Затем восточный водозабор временно выведут из эксплуатации для проведения очистки. После чего его планируется оставить резервным.

Сейчас в селе организован ежедневный подвоз воды, который будет продолжаться до нормализации ситуации.

Жителям также напоминают, что купание в водохранилище строго запрещено. Это негативно сказывается на качестве воды, поступающей в жилые дома. На водозаборе установлены запрещающие купание информационные таблички.