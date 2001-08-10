Еще 15 магазинов Южно-Сахалинска будут давать скидки по карте сахалинца
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице еще 15 магазинов присоединились к проекту "Карта сахалинца", в рамках которого горожане старшего поколения могут получить скидки на товары и услуги в торговых и сервисных предприятиях, а также воспользоваться мерами социальной поддержки, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказали в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка, на сегодня порядка 120 магазинов и предприятий бытового обслуживания на территории областного центра предоставляют скидку обладателям "Карты сахалинца". Размер ее устанавливается торговыми предприятиями самостоятельно и составляет от 1,5 до 10%.
- Мы стремимся вовлекать все больше предпринимателей, чтобы у горожан была возможность выбора и они могли бы пользоваться льготами по «Карте сахалинца» не только в спортивных и культурных организациях, но и в магазинах, предприятиях бытового обслуживания. Особенно это важно для южносахалинцев старшего возраста. И бизнес охотно откликается - все больше торговых объектов подключаются к этой работе. Сегодня еще 15 магазинов вошли в этот список, - отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Работа с хозяйствующими субъектами с целью увеличения числа участников проекта продолжается. Получить консультацию предприятия, желающие присоединиться к проекту по предоставлению скидок для отдельных категорий граждан, могут в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска.
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