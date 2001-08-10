Участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске перекрывают до 1 сентября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжаются работы по строительству второго этапа межпоселкового газопровода "Восточный". В связи с этим для движения транспорта до сих пор закрыт участок ул. Ленина от кольцевой развязки с ул. Фархутдинова до ТЦ "Сити Молл", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Поток автомобилей по-прежнему проходит по пр. Мира и ул. 1-й Октябрьской, которые оснащены светофорными объектами, из-за чего автомобилистам некоторое время приходится ожидать проезда.
Заказчик работ - ПАО "Газпром" - прикладывает все усилия, чтобы завершить прокладку газопровода ранее заявленного срока - 1 сентября. Сегодня работы ведутся по графику, с небольшим опережением. Работы на указанном участке выполнены почти на 70%. По окончании строительно-монтажных работ здесь будет восстановленное благоустройство.
К сожалению, не закрывать проезд по указанному участку полностью либо организовать его по полосам в данном случае не представлялось возможным - газопровод прокладывается в теле дороги. Для улучшения дорожной ситуации специалистами была подобрана оптимальная программа работы светофорного объекта на пересечении улиц Фархутдинова и 1-я Октябрьская, также изменена организация дорожного движения на пр. Мира в районе остановочного пункта ТЦ "Сити Молл" (на полосе для автобусов временно убрали разметку, теперь двигаться по ней могут и автомобили).
Других объездных путей на юге областного центра, к сожалению, нет. Администрация Южно-Сахалинска вновь обращается к автомобилистам с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.
Напомним, работы по строительству газопровода стартовали в начале июня. Они ведутся в рамках реализации программы развития газоснабжения и газификации Сахалинской области. После ввода объекта в эксплуатацию, «голубым топливом» будет обеспечена южная часть областного центра: Федоровка и Лиственничный.
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