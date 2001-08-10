Для сахалинцев запустили чартеры в Москву с экскурсией за 41 тысячу рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Самолеты будут летать из Южно-Сахалинска в столицу каждое воскресенье до сентября. Туры рассчитаны на 7 дней/6 ночей. Островитяне могут выбрать одну из трех программ. Стоимость минимального пакета - 40 800 рублей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве туризма.
Экскурсионные туры с Сахалина в Москву разработаны компанией ТUI Россия как продолжение успешно реализованной чартерной туристической программы из столицы на остров. Напомним, она была запущена в июле этого года при содействии регионального министерства туризма и правительства области. В ее рамках планируется выполнить 10 авиарейсов, последний завершится 5 сентября.
- Когда чартерная программа на Сахалин только готовилась к запуску, жители региона высказывали пожелания, чтобы не только к ним могли доступно путешествовать жители центральной России, но и у них была возможность также доступно приехать в столицу и познакомиться с ее достопримечательностями, - сообщает пресс-служба TUI Россия. - Поэтому в рамках реализации мы разработали для сахалинцев доступные туры в Москву. Туристы увидят Красную площадь, прогуляются по Манежной площади, спустятся в московский метрополитен, который считается одним из самых красивых в мире. Их ждет экскурсия по ВДНХ, музею космонавтики, они увидят Храм Христа Спасителя и с его смотровой площадки увидят красоты Москвы. Также у гостей с Сахалина будет свободное время для самостоятельного знакомства с городом, а также возможность выбрать факультативные экскурсии.
Для жителей Сахалинской области, желающих провести отдых в Москве, туроператор разработал три экскурсионные программы в разном ценовом сегменте.
Минимальный пакет "Привет, Москва! Light", включающий в себя перелет, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, проживание в отеле 3* или 4* с завтраками и одну пешеходную экскурсия по Москве, обойдется в 40 800 рублей на человека.
Пакет "Привет, Москва! Standard" немного дороже - 43 200 рублей на человека. В стоимость, помимо всего прочего, дополнительно входит еще одна пешеходная экскурсия по Москве.
Дороже всего обойдется пакет "Привет, Москва! Comfort", стоимость которого начинается от 46 450 рублей. В него включено проживание в отеле 3* или 4* с завтраками, трансфер из аэропорта до отеля и обратно, две пешеходные и одна автобусная экскурсии по Москве.
Ближайшие даты туров: 08.08-14.08, 15.08-21.08, 22.08-28.08, 29.08-04.09.
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