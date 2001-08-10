На Сахалине достраивают овощехранилище с климат-контролем
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Оно позволит одному из ведущих совхозов региона сохранять урожай моркови и свеклы свежим в течение года. Вместимость сельскохозяйственного объекта – 3 тысячи тонн. Строительные работы проконтролировал губернатор Валерий Лимаренко.
– Наши жители достойны того, чтобы питаться качественными продуктами местного производства в течение всего года. Поэтому вопрос хранения овощей требует особого внимания. Отрадно, что островные сельскохозяйственные предприятия идут в ногу со временем. Внедрение современных технологий позволяет им не только сохранять свежесть продуктов, но и сдерживать рост цен, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.
Возведение нового овощехранилища в Березняках началось в феврале этого года. К сегодняшнему дню выполнены бетонирование фундаментов и железобетонных конструкций, устройство металлического каркаса и монтаж пожарных емкостей. Работы на объекте завершены на 60 процентов. Сейчас строители приступают к установке сэндвич-панелей.
– Будем применять новые для Сахалина технологии. Сэндвич-панели покрыты особым материалом, который сможет противостоять высокой влажности. Он защитит конструкцию от коррозии, продлив тем самым срок службы овощехранилища, – рассказал исполнительный директор подрядной организации Евгений Цой.
Технической начинкой овощехранилища станут климат-контроль, активная вентиляция и новейшие холодильные установки. Автоматизированная система позволит управлять микроклиматом помещений практически без участия человека. Оператор будет следить лишь за показаниями приборов.
– Строительство объекта идет согласно графику. Уже в этом году предприятие планирует закладывать урожай моркови и свеклы в новое овощехранилище, – подчеркнула областной министр сельского хозяйства и торговли Инна Павленко. – Кроме того, активная работа сейчас развернута во всех овощехранилищах региона. Сельхозпредприятия готовят их к закладке картофеля и овощей – проводят очистку, ремонтируют и отлаживают системы вентиляции.
Отметим, на территории области имеется 71 овощехранилище вместимостью более 78 тысяч тонн. Правительство Сахалинской области оказывает государственную поддержку по обновлению оборудования таких объектов в рамках отраслевой государственной программы по развитию сельского хозяйства в части технической и технологической модернизации.
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