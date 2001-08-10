Сахалинец приехал погостить к родственнику и обокрал его

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя села Медвежье обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области..

Установлено, что в конце мая текущего года фигурант приехал погостить к своему родственнику. Хозяин квартиры отлучился на некоторое время и оставил обвиняемого одного в жилище. Тогда злоумышленник, осмотрев комнаты, обнаружил в комоде сбережения сожительницы квартиранта в размере 40 тысяч рублей. Взяв чужие средства, гражданин дождался родственника и под благовидным предлогом уехал домой. Украденными наличными он распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело направлено в суд.