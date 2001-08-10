Ремонтируемый участок улицы Ленина в Южно-Сахалинске начнут асфальтировать во второй половине августа

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до поворота на ОТБ. Сейчас все силы подрядной организации сосредоточены на финальном этапе двухгодичной работы: активные работы идут на самом протяженном участке от ул. Сахалинской до района Пенсионного фонда (ж/д переезд). Ремонт данного участка ведется в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщил заместитель директора по реализации проекта ООО «Востокдорстрой» Владимир Павлов, ежедневно на объекте задействованы до 70 человек и 40 единиц техники. Готовность составляет практически 70%. Почти полностью завершена замена инженерных сетей, обустройство ливневой канализации, обустроены тротуары, выставляются бордюры. На заключительном этапе - замена грунта и подготовка основания к асфальтированию.

После завершения перекладки сетей на перекрестке улиц Ленина и Бумажной строители будут готовы приступить к асфальтированию участка. Как подчеркивают в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», подрядчику ставится задача выполнить эту работу и обеспечить свободный проезд на всем участке - до 1 сентября. Затем до сроков окончания муниципального контракта (1 ноября) подрядчик продолжит работы уже без перекрытия движения.