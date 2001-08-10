В Южно-Сахалинске началась повторная вакцинация жителей Спутником-лайт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре началась повторная вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Уже более 100 горожан привились препаратом «Спутник Лайт», который поступил в регион в конце июля. Сейчас медики разъясняют, кому необходимо привиться повторно, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

"Спутник Лайт" рекомендован именно для повторной вакцинации. Привиться им могут лица от 18 до 60 лет: ранее вакцинированные – спустя шесть месяцев от момента последнего укола или же имеющие в анамнезе официально подтвержденный диагноз COVID-19. Как уточняют медики, вакцина позволяет повысить уровень имеющихся антител для сохранения устойчивого иммунитета к новой коронавирусной инфекции.

- Еще задолго до того, как "Спутник Лайт" пришел на Сахалин, у граждан был повышенный интерес к этой вакцине. К нам поступали заявки как коллективные, так и индивидуальные. Вакцина прошла все клинические испытания. Процесс ревакцинации идет активно. Мы видим, как ежедневно увеличивается число обращений граждан на повторную вакцинацию, - уточнила заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 4 Ольга Байтакова.

Эксперты подчеркивают, что сегодня единственный способ защититься и избежать тяжелого течения болезни – иммунизация. Вакцина позволяет получить высокий уровень защитных антител. На сегодняшний день в Сахалинской области лечение от коронавирусной инфекции проходит 1861 человек, из них 819 госпитализированы в стационар. Почти все граждане, кто имеет тяжелое течение болезни, обильное поражение легких и серьезные осложнения от коронавирусной инфекции, не были привиты. Об эффективности вакцин также недавно сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По данным Минздрава РФ более 98% пациентов с коронавирусом, поступающих на госпитализацию, не привиты.

Также на основе статистики, полученной с начала массовой вакцинации на территории Российской Федерации, показано, что доля заболевших через 21 день после получения второй дозы вакцины составила 0,66% для "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V"), 0,59% для

Рост заболеваемости коронавирусом в Южно-Сахалинске и в целом в регионе специалисты связывают с низкими темпами вакцинации. Прививка позволяет избежать тяжелых осложнений заболевания.

- Я являюсь врачом-соисследователем вакцины «Спутник Лайт», в апреле в ходе третьего этапа клинических испытаний поставила эту прививку. Перенесла без осложнений, была наибольшая боль в месте укола, - поделилась Анна Яновская, и.о. заведующего отделением неотложной медпомощи поликлиники № 4. - Преимущественное большинство наших добровольцев перенесли вакцину легко - небольшая температура 37-37,5, которая купировалась в течение суток, и болезненные ощущения в месте инъекции. Только у нескольких человек отмечалось значительное повышение температуры, которая также проходила в течение суток. В целом вакцина «Спутник Лайт» переносится хорошо. Сейчас я проверяла антитела - титр высокий и он держится. Вакцина работает.

На повторную вакцинацию, как и на первичную, можно записаться через портал госуслуг, позвонив на горячую линию 1-300 (доб. 10) или самостоятельно обратившись в регистратуру поликлиники.

Жителям Южно-Сахалинска напоминают, что пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции можно без предварительной записи в специально оборудованных передвижных комплексах. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС. С расписанием работы мобильных пунктов и кабинетов вакцинации в поликлиниках можно ознакомиться на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска: http://yuzhno-sakh.ru/dirs/2901/1976.

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