Жители Южно-Сахалинска ежедневно засоряют родной город
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ежедневно в администрацию Южно-Сахалинска поступают десятки сообщений о проблемах благоустройства областной столицы, на основании которых сотрудники департамента общественной безопасности и контроля проводят рейды, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Одно из распространенных нарушений - незаконный сброс отходов. На прошедшем в минувший четверг заседании административной комиссии наказание в виде штрафа получили правонарушители, которые складировали в несанкционированных местах отходы, оставшиеся при ведении незаконной торговли (за незаконную торговлю также привлечены к ответственности).
Еще один нарушитель заплатит штраф за несанкционированный слив жидких отходов через трубу со своего участка прямо в кювет. Факт зафиксирован на ул. Островной. Напомним, сливать отходы на землю и почву, в том числе на участки смежного землепользования, проезды, улицы, тротуары, газоны, в водные объекты или водоотводные канавы, кюветы - запрещено.
Гражданам и руководителям предприятий всех форм собственности напоминают об обязанности выполнять регулярные работы по содержанию в надлежащем состоянии элементов благоустройства и объектов, расположенных на прилегающих территориях. В частности следить за целостностью ограждений, гаражей, производить очистку и мойку от грязи, песка, пыли, а также посторонних надписей. Несколько таких фактов было зафиксировано на ул. Больничной в частных домовладениях, а также в одном из гаражных кооперативов. Владельцы ограждений и гаражей оперативно отреагировали: привели в порядок заборы и убрали посторонние надписи с гаражей. Поскольку нарушения были устранены до составления протокола гражданам объявлено устное замечание.
Администрация Южно-Сахалинска призывает граждан и руководителей предприятия всех форм собственности соблюдать правила благоустройства, действующие на территории городского округа.
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