На Сахалине в продаже появились льготные железнодорожные билеты для семей с детьми

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Путешествовать по России на поезде - выгодно. Стоимость проезда в поездах дальнего следования для семей с детьми до 18 лет снижена до 40 %. Продажа билетов по субсидированным льготным тарифам открыта во всех кассах АО "Пассажирская компания "Сахалин". При этом проездные документы можно приобрести не только для поездок по острову, но и на любые маршруты по России.

Скидка действует в рамках исполнения постановления правительства РФ № 875, направленного на поддержку и развитие внутреннего туризма. Билеты по льготному тарифу семьи с одним или несколькими детьми смогут купить до конца 2021 года.

В среднем, снижение стоимости проезда в купейном вагоне составит до 40% (точный расчет зависит от категории поезда и сроков приобретения билета и производится в кассах при приобретении проездного документа). При этом скидка не распространяется на комплекс сервисных услуг и не суммируется с другими льготами. Обязательное условие предоставления скидки – совместное путешествие по России (включая проезд в Калининградскую область) родителя (родителей) или законного представителя.

Воспользоваться льготным тарифом можно как для самостоятельных путешествий, так и для поездок организованными турами в составе групп. Приобрести билеты по льготному тарифу можно только в билетных кассах с предъявлением документов, подтверждающих степень родства, а возврат неиспользованных проездных документов, оформленных по льготному тарифу, возможен только при возврате всего заказа.

Напомним, с 23 апреля при покупке билетов в билетных кассах АО "ПКС" в любой купейный вагон также действует скидка в есть дня рождения в 10%, в СВ вагон - 20%. При этом скидка действует не только для именинника, но и троих его попутчиков. Скидки предоставляются на поезда, отправляющиеся за неделю до или после дня рождения, а также непосредственно в праздничную дату.

Подробную информацию можно получить в информационно-справочном центре АО "Пассажирская компания "Сахалин" 8 (4242) 71-29-94.