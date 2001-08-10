Тихоокеанское
информационное агентство
5 Августа 2021
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Сегодня, 5 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую горбушу по 100 рублей за кг
10:26, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 5 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую горбушу по 100 рублей за кг

Сегодня, 5 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать свежую горбушу по 100 рублей за кг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 5 августа, южносахалинцы и гости города могут приобрести свежевыловленную горбушу по 100 рублей за килограмм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, рыбу будет реализовывать ООО "Янтарное" с 14.00 на двух торговых площадках, расположенных у ТЦ "Янтарь" и на городской ярмарке возле Дома торговли (пр. Мира, 106а).

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