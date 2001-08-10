Сахалинцев приглашают на фестиваль воздушных змеев

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Фестиваль воздушных змеев "Пестрое небо" пройдет 14 августа на базе спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. В рамках фестиваля проведут конкурс, где выберут самого необычного воздушного змея, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

На конкурс могут быть представлены конструкции из самых необычных материалов. Участники с покупными воздушными змеям также допускаются к участию.

Главные критерии – эстетика, зрелищность и технические достоинства, такие как высота полета, управляемость, маневренность. Победителей будут определять в нескольких категориях - самый высокий полет, самый долгий полет, самый яркий змей, самый большой змей и самый креативный змей.

Парящие высоко в небе восточные драконы, сказочные герои, неопознанные летающие арт-объекты - захватывающее зрелище, которое несомненно, будет красивым и романтичным!

Принять участие в конкурсе, продемонстрировать технические и художественные способности могут все желающие без возрастных ограничений. Категории участников - дети до 10 лет, подростки от 10 до 18 лет, взрослые 18+, корпоративная категория (организации) и влюбленные пары.

Для участия в конкурсе воздушных змеев необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке https://forms.gle/QY4cu1b6eTVyEAdG7

Мероприятие состоится в соответствии с указом Губернатора Сахалинской области о профилактике распространения COVID-19 от 12.07.2021 № 38 Количество участников ограничено - не более 50 человек. Начало мероприятия в 17:00.