В сахалинском зоопарке беличьи саймири и краснорукие тамарины впервые стали родителями

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

У приматов Сахалинского зооботанического парка вновь пополнение. Вслед за зелёными мартышками увеличилось потомство у беличьих саймири и красноруких тамаринов, рассказали ТИА "Острова" в островном зоопарке.

Коллективные роды у приматов один за другим прошли в июле. В жаркие дни у саймири родился один детёныш, а у тамаринов сразу два.

По словам заведующей сектором млекопитающих Надежды Кондратьевой, новорожденного саймири работники обнаружили рано утром, а тамаринчики родились в течение дня, буквально у всех на глазах. Интересно проходил процесс рождения детенышей у приматов. Так, в самый ответственный момент вся семья дружно обступила рожениц и закрывала собой до самого появления на свет малышей.

Маленькие приматы родились здоровыми и до трёх месяцев будут находиться на вскармливании у матерей. В настоящее время родители совместно занимаются воспитанием новорождённых, однако заметны интересные различия.

Так, в семье беличьих саймири детёныш практически всегда находится у самки, а вот у красноруких тамаринов самцы отдают малышей только на кормление, а затем забирают их у матери, чтобы заботиться самостоятельно.

Посмотреть на тамаринов и саймири можно в экспозиции "Приматы" в любой день, кроме понедельника.

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