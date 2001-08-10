В Южно-Сахалинске подрядчик, сложивший стройматериалы на газоне, будет наказан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Факт размещения строительных материалов на газоне на ул. Амурской в Южно-Сахалинске выявили сотрудники департамента общественной безопасности и контроля. Стройматериалы складировал подрядчик, который занят в благоустройстве в районе дома №182, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, действующими правилами благоустройства города запрещено размещать строительные материалы и отходы на газонах города.
Нерадивый подрядчик данное правило нарушил - на газон складирована плитка и фрагменты железо-бетонных конструкций. Материал муниципального контроля по данному факту будет направлен в административную комиссию города для решения о привлечении правонарушителя к административной ответственности. Администрация Южно-Сахалинска просит бережно относиться к зеленым насаждениям города.
В целях недопущения данного вида правонарушений руководству организаций, проводящих земельные и строительные работы, необходимо провести инструктажи в своих трудовых коллективах об исполнении правил благоустройства города.
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