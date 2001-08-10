Конференция регионального отделения «ЕР» состоялась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске состоялась XXVII конференция регионального отделения «Единой России». В ее работе приняли участие делегаты от местных отделений партии, депутаты областной Думы и Городской Думы Южно-Сахалинска, представители органов исполнительной власти, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу партии.

Участники конференции избрали делегата на предстоящий съезд «Единой России». Им стала исполнительный секретарь Холмского местного отделения партии Ирина Киселева.Также конференция утвердила положение о региональной контрольно-ревизионной комиссии. Руководитель региональной общественной приемной партии Наталья Захарчук призвала коллег усилить работу общественных приемных партии на местах как важного канала обратной связи с населением. Заместитель секретаря регионального отделения партии по проектной деятельности Наталья Коршунова обратила внимание единороссов на необходимость улучшить работу по реализации партийных проектов.

Секретарь сахалинского регионального отделения партии Андрей Хапочкин предложил руководителям местных отделений уделять больше внимания информационной работе в социальных сетях, что сегодня является неотъемлемым и весьма эффективным инструментом коммуникации с избирателями, популяризации партийных проектов и реальных дел партии. Кроме того, секретарь регионального отделения призвал наладить работу в первичных ячейках «Единой России», как основу работы партии с людьми «на земле», с их наказами, в поддержке их инициатив в вопросах благоустройства дворовых территорий, общественных пространств городов и сел.

В двух местных отделениях недавно обновилось руководство. Андрей Хапочкин поздравил новых лидеров местных отделений партии: Холмского - Артема Круглика и Охинского – Никиту Бибика и пожелал им успешной работы на этом поприще.

Вопросы ротации состава регионального политсовета в соответствии с уставом партии будут включены в повестку очередной региональной конференции, которая состоится во второй половине декабря.

Напомним, XIX съезд «Единой России» пройдет 23 ноября в Москве. В рамках работы XIX съезда будут обсуждаться приоритетные задачи партии на ближайший период. Также в этот день состоятся совместное заседание Высшего совета и Генерального совета партии, а также пленарное заседание съезда