Замгубернатора Сахалинской области Сергей Будкин подал в отставку

Сегодня, 13 ноября, заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Будкин подал в отставку по собственному желанию. Глава региона Валерий Лимаренко её принял. Об этом ТИА "Острова" сообщили в правительстве региона.

Напомним, что Сергей Будкин более 20 лет посвятил службе в органах безопасности. Он награжден двумя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. С 2016 года занимал должность главного федерального инспектора по Сахалинской области. В команду Валерия Лимаренко был приглашен в феврале 2019 года.

Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил Сергея Александровича за работу, отметив высокие человеческие качества и профессионализм.