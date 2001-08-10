Тихоокеанское
информационное агентство
13 Ноября 2019
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12:00, Сегодня | Новости политики Сахалина и Курил

Замгубернатора Сахалинской области Сергей Будкин подал в отставку

Сегодня, 13 ноября, заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Будкин подал в отставку по собственному желанию. Глава региона Валерий Лимаренко её принял. Об этом ТИА "Острова" сообщили в правительстве региона.

Напомним, что Сергей Будкин более 20 лет посвятил службе в органах безопасности. Он награжден двумя орденами Мужества, двумя медалями «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. С 2016 года занимал должность главного федерального инспектора по Сахалинской области. В команду Валерия Лимаренко был приглашен в феврале 2019 года.

Губернатор Валерий Лимаренко поблагодарил Сергея Александровича за работу, отметив высокие человеческие качества и профессионализм.

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