Турчак: На съезде будет представлена модельная приемная «Единой России»

На XIX съезде «Единой России» будет представлена модельная приемная партии. Об этом сообщил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак в ходе рабочей поездки в Мурманск, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

«На съезде мы презентуем новую модельную приемную партии. В течение 2020 года приемные во всех регионах мы будем приводить в вид многофункциональных партийных центров», - сообщил Турчак.

По его словам, общественные приемные станут «лицом партии». «Это не только место, где депутаты всех уровней проводят приемы и принимают обращения. Это многофункциональные центры, куда можно будет прийти и узнать о партийных проектах, вступить в партию», - заключил он.