Андрей Хапочкин: «Единая Россия» не должна быть в кильватере исполнительной власти

В Москве завершил работу XIX съезд партии «Единая Россия». На нем обсуждались приоритетные задачи партии, а также была проведена в соответствии с Уставом ротация состава Высшего и Генерального Советов «Единой России». Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное партийное отделение.

Приветствуя участников съезда, Президент России Владимир Путин подчеркнул, что партия должна поддерживать свои лидерские позиции каждодневной работой и призвал активнее решать насущные проблемы, стоящие перед страной, каждым регионом и муниципалитетом.

На съезде были заданы рабочие ориентиры на перспективу для партийцев, отметил секретарь регионального отделения партии, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин:

"Масштаб задач, поставленных перед партийцами, определен выборами в Государственную Думу в 2021 году. «Единая Россия» намерена стать партией большинства в высшем законодательном органе страны. И для этого у нас есть основания – потенциал нашей партии, поскольку партия научилась работать в сложных условиях огульной критики со стороны политических оппонентов. Наша сила – в реальных, конкретных делах на благо людей, которых у «Единой России» больше, чем у всей системной оппозиции. Основными акцентами в работе партии остаются постоянная обратная связь с людьми, умение слышать их проблемы. И облекая наказы, чаяния и инициативы людей в законодательные инициативы, всё это позволяет усиливать наше законодательство и госпрограммы, и следовательно, реализовывать национальные проекты без парадных отчетов, а эффективно и достойно.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул необходимость актуализировать предвыборную программу «Единой России». Для ее модернизации в каждом регионе будут привлечены местные лидеры и эксперты, что позволит по максимуму учесть общественные запросы. Ставка на молодежное крыло Партии, на ее энергию, о чем также особо говорилось на съезде, означает для нас не слова с высоких трибун, а конкретную, ежедневную работу с молодежью, без фальши и формалистики, поддержка ее инициатив. Вместе с тем важно, что при всех обновлениях Партия сохраняет преемственность генеральной линии – «все для человека», слышать людей, руководствоваться чаяниями людей в любых проблемных ситуациях. И как мы проведем работу в течение следующего года, как подготовимся к выборам на уровне регионов, первичек, завоюем доверие людей, от этого зависит исход выборной кампании-2021. Она должна быть проведена честно, открыто - тогда мы победим, если кулуарно и формально – значит, проиграем.

Я поддерживаю Владимира Путина в том, что «Единая Россия» не должна соглашаться с любым действием или мнением чиновника, какой бы высокий пост он ни занимал, даже если он считает себя членом партии и всякий раз подчеркивает свою близость к ней. Для партии хуже всего – искать для себя комфорта, хуже всего быть удобной, покладистой для «начальников» любого уровня. «Единая Россия» не должна быть в кильватере исполнительной власти!", - сказал он.

Что касается национальных проектов, которые стали ключевым инструментом создания комфортной среды для жизни людей, они отражают реакцию партии на возникающие в обществе проблемы. Например, именно по инициативе нашей партии с 2020 года запускается программа «Земский учитель», которая нацелена на решение дефицита специалистов на селе. В рамках данной программы учителя, которые приедут работать в село, получат единовременную выплату в размере 1 млн рублей, а в регионах Дальневосточного федерального округа – до 2 млн рублей. По предложению Дмитрия Медведева взята тенденция на укрупнение нацпроектов по пяти блокам - здравоохранение, образование, помощь старшему поколению, поддержка молодых семей и благоустройство городской среды. Таким образом, будут охвачены все жизненно важные направления и вопросы социальной проблематики и вместе с тем поставлена задача уйти от распыления сил, средств и финансов регионами. Главным вектором должно стать эффективное взаимодействие партии и власти в реализации нацпроектов, корреляция проектов с госпрограммами.

В работе XIX съезда партии «Единая Россия» приняли участие высшее руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, общественники и журналисты. Съезд дал старт подготовке к выборам в Государственную Думу в 2021 году, на нем было создано шесть рабочих групп Генсовета партии по отраслевым направлениям, а также запущен правозащитный центр партии.