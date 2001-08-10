Турчак: «Единая Россия» будет выдвигать своих кандидатов в каждом избирательном округе
«Единая Россия» на предстоящих выборах будет выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное партийное отделение.
«Единая Россия» будет выдвигать кандидатов везде. Самовыдвиженцы, естественно, могут выдвигаться. Но это не значит, что «Единая Россия» не выдвигает своего кандидата в этом же округе. Партия будет выдвигать своих кандидатов и за них бороться», - подчеркнул секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.
В то же время, сказал Турчак, «Единая Россия» готова договариваться с самовыдвиженцами об их вхождении во фракции «Единой России» в парламентах разного уровня. «Мы в поствыборной ситуации готовы договариваться, и мы этим сейчас занимаемся по итогам Единого дня голосования. Они могут избраться как самовыдвиженцы и войти во фракцию», – пояснил секретарь Генсовета партии.
Ранее Турчак заявлял, что «целью «Единой России» на выборах в Государственную Думу в 2021 году станет получение больше 301 мандата. Такой результат позволит партии получить конституционное большинство в нижней палате парламента VIII созыва.
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