Сахалинский министр природных ресурсов и охраны окружающей среды подал в отставку

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области подал в отставку. Александр Романов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку главы регионального ведомства и поблагодарил его за совместную работу.

Как ТИА "Острова" рассказали в региональном правительстве, Александр Романов возглавлял министерство с 2015 года. Последний рабочий день руководителя – 29 ноября. Далее исполнять обязанности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды будет Вадим Ваничкин, который сейчас занимает должность заместителя министра.

Напомним, минприроды объединят с министерством лесного и охотничьего хозяйства в составе нового министерства экологии. При этом нефтегазовые проекты, которые сегодня курирует минприроды, перейдут в ведение министерства экономического развития Сахалинской области.