Тихоокеанское
информационное агентство
4 Декабря 2019
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10:00, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Министр ЖКХ Сахалинской области ушел с должности

Дмитрий Зайцев ушел с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Руководитель ведомства написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку министра.

Дмитрий Зайцев руководил региональным министерством более трех лет. Исполнять обязанности министра ЖКХ Сахалинской области будет Андрей Чекулаев, который сейчас занимает должность первого заместителя министра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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