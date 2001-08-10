64,14|71,06|61,36
10:00, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил
Министр ЖКХ Сахалинской области ушел с должности
Дмитрий Зайцев ушел с должности министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Руководитель ведомства написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял отставку министра.
Дмитрий Зайцев руководил региональным министерством более трех лет. Исполнять обязанности министра ЖКХ Сахалинской области будет Андрей Чекулаев, который сейчас занимает должность первого заместителя министра, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
18:00 28 Ноября Здание интерната в Горнозаводске будет более доступным для инвалидов
- 17:30 28 Ноября Часть Южно-Сахалинска останется без холодной воды
- 13:00 28 Ноября Первое, второе и сыр предложили китайцам сахалинцы
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 17:00 Вчера Один из близнецов Кузнецовых с мамой отправился на лечение в Москву
- 13:00 Вчера «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
- 17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 2 Декабря Минстрой согласовал программу по переселению охинцев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?