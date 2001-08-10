Министра цифрового развития и связи назначили на Сахалине
Назначен министр цифрового развития и связи Сахалинской области. С 6 декабря к исполнению обязанностей главы регионального ведомства приступил Александр Снегирёв. Ранее он занимал должность директора филиала компании «РТ Лабс» во Владивостоке, одного из поставщиков ИТ-решений для госсектора, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Александр Снегирев родился 31 мая 1981 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный федеральный университет по профилю «Прикладная информатика в экономике», а также прошёл программу MBA во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса.
В начале своей карьеры работал аналитиком, разработчиком и консультантом по внедрению в ряде ИТ-компаний. Впоследствии являлся директором дальневосточного филиала компании «AT Consulting», которая занимается внедрением и поддержкой сложных информационных систем, бизнес-консалтингом, разработкой программного обеспечения и ИТ-аутсорсингом.
Кроме того, у Александра Снегирева есть преподавательский опыт. В Дальневосточном федеральном университете он читал курсы по реинжинирингу бизнес-процессов, информационной безопасности, информационным технологиям в менеджменте и системам поддержки принятия решений.
Новый министр цифрового развития и связи Сахалинской области имеет большой опыт реализации крупных ИТ-проектов в сфере B2G, реализации госпрограмм, популяризации госуслуг в масштабах страны.
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