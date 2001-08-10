Программу развития Курильских островов признали эффективной в Москве

Федеральное правительство признало эффективной Курильскую программу. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В пресс-конференции, которая прошла в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве" также принял участие министр по развитию макрорегиона Александр Козлов.

– Сегодня было заседание Правительства, программа развития Курильских островов признана одной из самых эффективных по исполнению, - сказал Юрий Трутнев.

Полпред, вместе с тем, призвал активизировать привлечение инвесторов для более динамичного развития Курил.

– Нам надо развивать инвестиционное пространство на Курильских островах. Надо приглашать инвесторов как из России, так и ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать, она пока немножко задерживалась. Обязательно этим займемся, – поделился он планами.

Сейчас реализуется уже очередная федеральная целевая программа развития Курильских островов до 2025 года. Планируется возведение ряда значимых для курильчан объектов. В частности, в ближайшие годы появятся детский сад-школа на Шикотане, новая школа на Итурупе и школа-детский сад на Кунашире, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.