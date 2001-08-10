Программу развития Курильских островов признали эффективной в Москве
Федеральное правительство признало эффективной Курильскую программу. Об этом в беседе с журналистами рассказал вице-премьер, полномочный представитель Президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. В пресс-конференции, которая прошла в рамках "Дней Дальнего Востока в Москве" также принял участие министр по развитию макрорегиона Александр Козлов.
– Сегодня было заседание Правительства, программа развития Курильских островов признана одной из самых эффективных по исполнению, - сказал Юрий Трутнев.
Полпред, вместе с тем, призвал активизировать привлечение инвесторов для более динамичного развития Курил.
– Нам надо развивать инвестиционное пространство на Курильских островах. Надо приглашать инвесторов как из России, так и ближайших стран. Мы эту работу должны активизировать, она пока немножко задерживалась. Обязательно этим займемся, – поделился он планами.
Сейчас реализуется уже очередная федеральная целевая программа развития Курильских островов до 2025 года. Планируется возведение ряда значимых для курильчан объектов. В частности, в ближайшие годы появятся детский сад-школа на Шикотане, новая школа на Итурупе и школа-детский сад на Кунашире, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:00 Сегодня Газоснабжение восстанавливают в Охе
10:00 Сегодня Участок автодороги Стародубское - Поречье открыт для движения
10:30 Сегодня Лучшего спортсмена ноября определили в Южно-Сахалинске
- 11:00 Сегодня Движение по нескольким дорогам открыто в Сахалинской области
- 13:00 6 Декабря Городской парк приглашает южносахалинцев на экскурсии
14:00 6 Декабря Активных волонтеров наградили в Южно-Сахалинске
15:00 6 Декабря Проекты «Крепкая семья» и «Новая школа» обсудили в Южно-Сахалинске
- 15:50 6 Декабря Министра цифрового развития и связи назначили на Сахалине
- 15:15 18 Ноября К Сахалину и Курилам приближается снежный циклон
- 13:00 14 Ноября Неоплаченные штрафы едва не сорвали сахалинцу выезд за границу
- 11:30 22 Ноября Четырехмесячная девочка умерла в Томаринском районе
- 16:20 13 Ноября Двенадцать районов островного региона охватит циклон
Выбор редакции
- 16:00 10 Декабря Южносахалинца обокрала проститутка из Казахстана
- 09:30 10 Декабря Жители Сахалинской области могут взять ипотеку под 2%
- 17:40 9 Декабря Ссора между соседями обернулась поножовщиной в Дальнем
- 14:00 9 Декабря «Оливье» обойдется сахалинцам в этом году дороже, чем «Селедка под шубой»
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?