Сахалинские единороссы инициируют конкурс общественно-значимых проектов

Соответствующее решение было принято на заседании президиума регионального политического совета Партии, сообщает ТИА «Острова» региональное отделение партии «Единая Россия».

Региональный конкурс социально значимых проектов первичных отделений партии в Сахалинской области стартует в 2020 году. Секретарь регионального отделения Партии, председатель областной думы Андрей Хапочкин напомнил, что сахалинские первички уже имеют положительный опыт участия в федеральном конкурсе партийных проектов. Так, в 2019 году благодаря партийной поддержке холмские единороссы смогли реализовать проект по обустройству экологической тропы «Маяк» в Правде, а томаринские – проект по развитию детского мотоспорта в районе.

— Считаю, что у сахалинских первичек большой потенциал активности, и эта инициатива даст им дополнительный импульс в решении актуальных проблем в их муниципальных образованиях. Что в свою очередь будет способствовать росту авторитета партии среди населения. Очень важно вовлекать людей в процесс улучшения качества жизни в своем городе или селе, в социально значимую деятельность на общее благо, — сказал Андрей Хапочкин.

Согласно утвержденному президиумом РПС положению, поддержку получат 10 проектов первичек. Конкурс под эгидой партии будет проводиться в два этапа. Итоги первого этапа будут подведены 31 марта, второго — 10 июня.

На заседании была сформирована конкурсная комиссия, в которую будут приглашены такжепредставители Общественной палаты Сахалинской области и островных СМИ. При оценке проекта жюри будет учитывать остроту проблематики для территории реализации проекта, его креативность, инновационный характер, уровень разработанности, наличие группы поддержки, экономическую целесообразность и др. Направленность проектов было решено не ограничивать, нопри отборе проектов будет принята во внимание актуальность, созвучие темы повестке дня. По мнению партийцев, в 2020 годуприоритет должны иметь проекты, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также десятилетию детства.

О старте конкурса будет заявлено на региональной конференции «Единой России», которая запланирована на 23 декабря.

Кроме того, на заседании президиума РПС была утверждена методика оценки работы местных отделений партии. Предварительно к разработке оценочных критериев были привлечены руководители местных отделений партии. С учетом их мнения был принят окончательный вариант документа, который позволит объективно оценить эффективность деятельности местных отделений, начиная с 2020 года.