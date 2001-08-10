Турчак: Конституция позволила России встать на путь стабильного развития

«Мы всецело поддерживаем президента в том, что нам нужна не новая Конституция, а реализация тех фундаментальных вещей, которые закреплены в нашей действующей Конституции. Отдельные изменения возможны, но для их внесения должны быть очень прочные основания, поддержанные большинством жителей России», - секретарь Генерального совета «Единой России» сказал Турчак.

Он подчеркнул, что именно перед людьми власть несет ответственность за соблюдение тех принципов, которые закреплены в основном документе страны. «Именно эти принципы позволили нашей стране пережить серьезные политические и социально-экономические преобразования, встать на путь стабильного развития», - заключил секретарь Генсовета партии.

Отметим, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что Конституция - это живой инструмент, он должен соответствовать развитию общества, но менять основную часть или принимать новый основной закон не нужно, сообщили в региональном отделении партии.

«Это связано с тем, что у нас есть фундаментальные вещи, которые закреплены, которые нам нужно целиком и полностью реализовать, они закреплены в первой главе. Она, нa мой взгляд, является неприкосновенной», - сказал Путин.