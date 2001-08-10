KPI сахалинских чиновников обсудили с депутатами и общественниками
Завершилась разработка ключевых показателей эффективности для всех членов правительства Сахалинской области и руководителей региональных органов исполнительной власти. Сегодня их представили депутатам областной Думы и участникам общественных организаций, передает ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.
Задачу повысить эффективность работы сахалинского правительства поставил губернатор Валерий Лимаренко. Один из важнейших шагов – утверждение KPI, которые призваны оценить, насколько успешно руководители справляются с возросшими требованиями. От достижения этих показателей в новом году будет зависеть уровень дохода первого заместителя губернатора, председателя правительства и его заместителей, министров и глав районов. Эффективность работы губернатора будет оцениваться на федеральном уровне.
Для всех руководителей утверждается целый перечень квартальных, годовых и проектных показателей. Но есть единый для всех критерий – уровень доверия к власти.
– Именно на том, чтобы слушать и слышать людей, нужно сосредоточить особое внимание. Нам предстоит вывести жизнь на Сахалине и Курилах на принципиально новый уровень. Люди должны жить в комфортном жилье, ездить по асфальтовым дорогам, получать доступные медицинские услуги, иметь широкие возможности для образования и трудоустройства, дышать чистым воздухом и пить чистую воду. Ключевые показатели эффективности все это учитывают, – отметил Валерий Лимаренко.
К примеру, взаимодействие с муниципалитетами, кадровая политика, обратная связь с жителями области входят в обширный круг обязанностей первого заместителя губернатора Сергея Байдакова.
За демографическую ситуацию на Сахалине и Курилах будет отвечать заместитель председателя регионального правительства Сергей Наумов. Ему предстоит добиться естественного прироста населения, уменьшения числа смертей от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, снижения уровня бедности. Он будет ответственным за реализацию проекта «Сахалинское долголетие» и диспансеризацию.
От того, насколько жители довольны вывозом мусора и другими услугами ЖКХ, капитальным ремонтом домов и дворов, будет зависеть эффективность работы зампреда Владимира Сидоренко. Повышение транспортной доступности островов, переселение жителей аварийных домов, асфальтирование дорог – задачи для Сергея Олонцева. За качеством связи и внедрением цифровых платформ будет следить Вячеслав Аленьков. За развитие несырьевых отраслей экономики, малого и среднего предпринимательства, рост реальной заработной платы будет отвечать еще один зампред Антон Зайцев.
– Мы устанавливаем такие показатели, чтобы быть лучшими в Дальневосточном федеральном округе и одними из первых в России. Это амбициозные задачи, и все должны трудиться, чтобы их выполнить, – нацелил на серьезную работу представителей областного правительства губернатор.
Так, в 2020 году в Сахалинской области должны построить 430 квадратных метров жилья. А в последующем на островах будут возводить по 500 тысяч и более «квадратов» ежегодно. Для сравнения: в 2018 году возвели 260 тысяч квадратных метров, в 2019-ом - 313 тысяч.
Планируется удвоить количество семей, которые улучшили свои жилищные условия. В 2020 году квартирный вопрос должен решиться для 10 тысяч островных семей.
По темпам снижения уровня бедности Сахалинская область уже сегодня – в лидерах по стране. Благодаря новым видам социальной поддержки 25 тысяч сахалинцев и курильчан смогли улучшить свое материальное положение. В следующем году уровень бедности в островном регионе должен составить 3,5 процента – это рекордный показатель для России.
Большое внимание по-прежнему будет сосредоточено на медицинской сфере. К примеру, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний должна снизиться с нынешних 400 случаев на 100 тысяч населения до 313 (в среднем по России – 450 случаев), а от новообразований – до 217 случаев. Профилактический медицинский осмотр в 2020 году пройдут 260 тысяч сахалинцев и курильчан. Для сравнения – в этом году тех, кто проверил свое здоровье, было около 220 тысяч человек.
Масштабные задачи стоят и в экономике. Власти намерены увеличить долю занятых в малом и среднем бизнесе почти на 20 процентов. Есть планы по развитию энергетики, туризма и лесоперерабатывающей отрасли.
Напомним, в островном регионе идут масштабные изменения структуры правительства. Оно разделяется на два главных блока – администрацию губернатора и непосредственно правительство Сахалинской области. Большое внимание уделяется обратной связи с жителями. Для этого запущено несколько каналов: горячая линия «1-300» и «Окна доверия» в поликлиниках, сервисы «Сахалин.онлайн» и «Бизнес.Сахалин.онлайн». По распоряжению главы области на обращения в социальных сетях оперативно даются официальные ответы.
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