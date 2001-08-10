Сахалинские единороссы подвели итоги работы в 2019 году

На второй этап VII региональной конференции в Южно-Сахалинске 23 декабря собрались делегаты, представляющие почти пять тысяч сахалинских партийцев. Они подвели итоги работы за год, обсудили проблемы и приоритетные задачи, приняли ряд организационных решений. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное отделение "ЕР".

В отчетном докладе секретарь Сахалинского регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин проанализировал деятельность партийцев в 2019 году. Задачи, стоящие перед островными партийцами, коррелируются с программными установками, которые были определены на XIX съезде партии, прошедшем 23 ноября, подчеркнул он.

- «Единая Россия» остается определяющей политической силой в регионе. И я напомню слова нашего президента Владимира Путина, произнесенные на съезде «Единой России»: главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать свое лидерство, - сказал Андрей Хапочкин.

В работе конференции принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он выразил признательность партийцам за поддержку в ходе выборной кампании и дальнейшей работе.

- Особенно важным считаю сотрудничество с фракцией «Единой России» в областной думе. В этом году при ее поддержке был принят ряд социально-ориентированных законопроектов, что позволило улучшить материальное положение около 25 тысяч островитян, - сказал Валерий Лимаренко. - В дальнейшем нам предстоит совместно разрабатывать новые инициативы, чтобы делать жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной. Очень важен диалог с жителями, быстрая реакция на их запросы, нужды, не дожидаясь, когда та или иная проблема приобретет масштабный характер, следует исправить ее на начальной стадии. Мы должны слушать и слышать людей.

Андрей Хапочкин акцентировал внимание участников конференции на необходимости повышения качества и интенсивности работы по всем ключевым направлениям на предстоящий период. Это и контроль реализации национальных и партийных проектов, и работа общественных приемных, агитационно-пропагандистская работа, активизация первичных отделений, взаимодействие с молодежным крылом партии – «Молодой Гвардии».

Съезд партии запустил процесс переформатирования работы общественных приемных, которые берут на себя основной объем обратной связи с населением, напомнил Андрей Хапочкин. В связи с чем народные избранники всех уровней – федерального, регионального, муниципального – должны повысить степень участия в диалоге с людьми, как и руководители муниципалитетов. А участие членов правительства области помогает гораздо оперативно сдвинуть решение проблем, с которыми в приемные обращаются граждане, и эту практику было бы целесообразно продолжать. Для диалога с властью все шире и эффективнее используются такие каналы, как социальные сети, портал «Сахалин.онлайн», горячая линия «1-300».

- Национальные проекты, охватывающие все сферы жизнедеятельности, нацелены на решение первостепенных проблем сахалинцев и курильчан. От их реализации зависит потенциал доверия людей к партии, станет ли «Единая Россия» партией большинства в 2021 году, когда нам предстоит избрать федеральную законодательную власть, - обратилась к коллегам первый заместитель секретаря регионального отделения партии Наталья Коршунова. – Мы отвечаем и за положительные результаты, и за недочеты, на исправлении которых надо сосредоточиться, используя ресурс взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления. Призываю вас более четко и слаженно работать в этом направлении

Заместитель секретаря регионального отделения партии по работе с депутатскими объединениями Александр Ивашов говорил коллегам о цифровых технологиях как инструментах современной коммуникации, которые следует масштабнее применять в партийной работе:

- Около года назад была запущена электронная платформа «Избиратель-депутат», которая содержит полную информацию о всем депутатском корпусе Российской Федерации. Партия использует цифровые решения, и это правильно, за ними будущее. Со следующего года на этом ресурсе появится модуль «Обращение к депутату». Мы считаем, что это наше конкурентное преимущество, поскольку населению, потенциальному избирателю дополнительно предоставляется возможность для общения с депутатом.

Дать импульс для активности первичек (а их сегодня 307), их реального участия в жизни своей территории призван первый региональный конкурс партийных проектов. О его запуске с 2020 года участников конференции проинформировала руководитель регионального исполнительного комитета партии Татьяна Запольских. До десяти лучших проектов, разработанных первичными отделениями и имеющих социально-значимую направленность, получат финансовую поддержку в размере 150 тысяч рублей.

- Критерий работы сахалинского регионального отделения «Единой России» прежний - людей слышать. Кто не готов работать в таком режиме, тому лучше выйти из партии, - сказал в заключение Андрей Хапочкин.

В соответствии с уставом партии была проведена ротация руководящих органов регионального отделения. В состав президиума регионального политсовета партии были введены депутат областной думы Саркис Акопян, депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Сергей Дмитриев и исполняющий обязанности первого заместителя руководителя администрации губернатора и правительства Сахалинской области Владислав Епифанов. Также обновлен состав Регионального политсовета Партии.

В рамках конференции Андрей Хапочкин вручил новым членам "Единой России" партийные билеты.