Уровень бедности планируют снизить в Южно-Сахалинске в следующем году. Такие планы озвучили на заседании координационного комитета по содействию занятости населения городского округа. Борьба с бедностью является одним из ключевых приоритетов работы губернатора и мэра города.

При оценке уровня бедности учитывают размеры доходов. Если они не превышают сумму прожиточного минимума, значит, человека или семью признают нуждающимися в социальной поддержке.

Прожиточный минимум в расчете на душу населения в островном регионе установлен в размере 15065 рублей. Для трудоспособного населения он составляет 16050 рублей, для пенсионеров — 12082 рубля, для детей — 16345 рублей.

По словам вице-мэра администрации Южно-Сахалинска Елены Федоровой, с января по конец декабря текущего года наблюдают положительную динамику снижения уровня бедности от общей численности жителей городского округа.

— По состоянию на 1 января 2019 года процент бедности составлял 5,6%. Сейчас показатель снизился почти в два раза — до 2,9%. Отмечу, что в среднем по стране уровень бедности по данным Росстата равен порядка 12,5%. В планах — выполнить поручение главы региона Валерия Лимаренко и по итогам первого квартала 2020 года снизить показатель в Южно-Сахалинске практически до нуля, — отметила Елена Федорова.

Для достижения обозначенной цели, в настоящий момент ведут комплексную работу по нескольким направлениям, в том числе центром занятости областного центра для снижения уровня безработицы и недопущения оплаты труда ниже МРОТ, установленного в Южно-Сахалинске — 23688 рублей.

Также на заседании директор учреждения Елена Савельева озвучила ситуацию на рынке труда. По ее словам, 6686 человек за год обратились в центр занятости для содействия в поиске подходящей вакансии. Часть из них направили на профессиональное обучение и получение дополнительного профессионального образования.

Также в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» городским центром занятости организовано обучение 108 человек предпенсионного возраста.

Кроме того, для желающих трудоустроиться за год провели 60 ярмарок вакансий, в которых приняли участие 2000 южносахалинцев. По результатам мероприятий, 60% участников ярмарок трудоустроены на постоянные и временные рабочие места. Найти работу помогают и гражданам с инвалидностью — за год центр занятости помог в трудоустройстве 196 человек, что составляет 67% от обратившихся в службу занятости.

В результате принятых мер по состоянию на конец года безработными признаны всего 10% от обратившихся — 642 граждан. Им назначено пособие.

— Мы тесно сотрудничаем с администрацией города и работодателями в части снижения уровня безработицы и бедности. При активном взаимодействии центра занятости с руководителями предприятий и организаций всех форм собственности создаются и квотируются рабочие места для трудоустройства инвалидов, молодежи и других категорий граждан, — рассказывает директор центра занятости Южно-Сахалинска Елена Савельева. — Также поднимаем вопрос о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников, в том числе, предпенсионного возраста и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Новые профессиональные навыки помогут людям увереннее закрепиться на рынке труда и, как следствие, улучшить свое материальное положение.

Консультацию о возможностях переподготовки и повышения квалификации можно получить по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 283а. Прием осуществляется без перерыва в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00, во вторник с 12:00 до 20:00, в четверг — с 11:00 до 19:00. Телефон для справок: 43-44-43.

Уровень бедности также снижается при реализации муниципальных мер социальной поддержки. Дополнительные меры формируют комфортную социальную среду как для людей, в силу объективных причин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, так и для определенных категорий граждан (инвалиды, неработающие пенсионеры, ветераны войны, семьи с несовершеннолетними детьми). На территории городского округа с 2015 года реализуется муниципальная программа «Социальная поддержка населения». Кроме того, количество дополнительных мер постоянно увеличивают. Если в 2018 году видов было 21, то в 2019 — 23, еще несколько добавится в 2020 году.

Сегодня прикладывают максимум усилий для того, чтобы оказать адресную помощь каждой нуждающейся семье в островной столице. Особое внимание уделяют семьям с несовершеннолетними детьми, где родители имеют ежемесячный доход ниже прожиточного минимума. Ведут встречи с работодателями и в формате диалога адресно решают проблемы каждой такой семьи, сообщает ТИА «Острова», ссылаясь на администрацию города.