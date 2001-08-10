Сахалинское министерство ЖКХ возглавил Юрий Борисов

Назначен новый министр ЖКХ Сахалинской области. Юрий Борисов с 14 января приступает к исполнению обязанностей главы регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства. Ранее он руководил отделом департамента стратегических проектов в Министерстве строительства РФ, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство региона.

В Москве деятельность Юрия Александровича была связана с анализом работы организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, разработкой проектов в этой области. Назначение такого специалиста в островной регион связано с проведением реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

– В новой, ответственной для себя, должности первоочередной задачей вижу наведение порядка в сфере обращения с ТКО. Для этого в регионе необходимо создавать современные полигоны, отработать вопрос раздельного сбора и сортировки ТКО. Очень важно сохранить и нарастить положительные результаты, которые уже были достигнуты в жилищно-коммунальной сфере островного региона. Ремонт фасадов, сетей, дворов, обустройство современных детских площадок, новых скверов, качественное и бесперебойное тепло- и водоснабжение – это то, что всегда волнует жителей, – рассказал новый глава областного министерства ЖКХ.

Юрий Борисов родился в 1978 году в Волгограде. Окончил факультет электроники и вычислительной техники в Волгоградском государственном техническом университете. Второе образование получил в Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии. Также прошел переподготовку в Волгоградской академии государственной службы по специальности «Финансы и кредит».

Свой карьерный путь Юрий Александрович начал на ОАО «Приволжская железная дорога» в должности электромонтера, а затем инженера. После возглавлял бюро учета и анализа использования энергоресурсов на металлургическом комбинате «Красный Октябрь».

Почти девять лет проработал в министерстве топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области, где занимал должность заместителя начальника урегулирования тарифов. Последние годы Юрий Борисов работал в Москве. В департаменте экономической политики и развития Москвы, возглавляя управление ценообразования в теплоснабжении и коммунальной сфере, он так же занимался регулированием тарифов.