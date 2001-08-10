Наталья Захарчук: сахалинские единороссы уже выполняют задачи, обозначенные в послании президента

Президент РФ Владимир Путин 15 января огласил ежегодное послание Федеральному собранию. Важнейшие тезисы – создание мест в детских садах и школах, увеличение социальных выплат семьям с детьми и доплат учителям, повышение доступности медицинских услуг, пишет областное партийное отделение. По словам руководителя региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, регионального координатора партийного проекта «Новая школа» Натальи Захарчук, поставленные президентом задачи не стали чем-то новым и неожиданным для островных партийцев, а наоборот, лишь подтвердили правильность выбранного курса в решении социальных вопросов на островах.

- Буквально каждый озвученный тезис перекликается с реальными решениями губернатора Валерия Игоревича Лимаренко, законопроектами, инициированными нашей фракцией в облдуме, вопросами, поднятыми на совещаниях проекта «Новая школа», на встречах депутатов с жителями в разных районах области, - отметила Наталья Александровна.

Например, Владимир Путин уделил большое внимание вопросу нехватки мест в детских садах. В бюджете Сахалинской области ежегодно закладываются значительные средства на строительство новых дошкольных учреждений, открытие дополнительных групп в уже существующих, переоборудование первых этажей новостроек под детсадовские группы.

- У нас эти вопросы постоянно на контроле: прорабатываем на заседаниях фракции «Единой России» в областной Думе, на совещаниях проекта «Новая школа». В том числе вместе с региональным министерством образования плотно занимаемся темой создания ясельных групп, групп выходного дня, - подчеркнула Наталья Захарчук.

Президент говорил о задачах в сфере школьного образования, в частности, затронул тему обеспечения школ высокоскоростным интернетом. В этом вопросе Сахалин тоже опередил послание – у нас уже начали соответствующую работу. До конца следующего года все общеобразовательные учреждения, в том числе сельские, должны получить качественную интернет-связь.

- Очень часто на встречах с членами совета проекта «Новая школа» поднимаем вопрос повышения престижа учительской профессии, привлечения новых кадров в наши школы.У нас выплачиваются «подъемные» для молодых специалистов, в некоторых районах, где есть возможность, педагоги обеспечиваются жильем, - говорит координатор партийного проекта «Новая школа». - Немаловажным является размер заработной платы, который в нашей области поддерживается на достаточно высоком уровне по сравнению с другими регионами. В свете этого введение доплаты за классное руководство – еще одна озвученная Президентом задача – инициатива очень важная и нужная. При этом все уже имеющиеся доплаты будут сохранены.

Наталья Захарчук добавила, что в первую очередь для привлечения новых учительских кадров в школы нужно развивать на острове качественную базу для подготовки этих кадров. Речь идет о Сахалинском государственном университете, который является основным «поставщиком» педагогов в островные учреждения образования. Развитие педагогических направлений, оснащение материальной базы вуза, сохранение бюджетных мест – этими вопросами сахалинские партийцы сегодня уже занимаются, что также перекликается с посланием президента.

- Владимир Владимирович затронул тему развития здравоохранения, повышения доступности и качества медицинских услуг. Наши больницы оснащаются высокотехнологичным оборудованием, привлекают врачей, появляются новые удобные системы записи на прием. Но в прошлом году мы объехали почти все села Сахалинской области, посмотрели, в каком состоянии находятся фельдшерско-акушерские пункты, и здесь все пока не так позитивно. Уже приняты решения о ремонте, техническом оснащении ряда ФАПов. Важность этой работы президент также подчеркнул в послании, - рассказала депутат областной Думы. – Нужно, чтобы ФАПы существовали не только для выписки пациентам направлений в районную больницу, а чтобы здесь, на месте жители могли получить качественную медицинскую помощь.Кроме того, на заседании фракции в Думе мы поднимали проблему отсутствия лекарств в сельских ФАПах, взяли на контроль обеспечение их всеми необходимыми препаратами.

- Уверена, что немало вопросов на будущих приемах граждан в нашей общественной приемной будут связаны с посланием президента, - считает Наталья Захарчук. – Мы готовы разъяснять все озвученные тезисы, доносить до каждого суть будущих изменений во всех сферах жизни. Будем продолжать реализацию партийного проекта «Новая школа» и работу над новыми законопроектами в соответствии с задачами, поставленными президентом России.