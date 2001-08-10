Андрей Хапочкин: поддержка семьи - ключевая задача, поставленная президентом

Секретарь сахалинского отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Андрей Хапочкин прокомментировал ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию:

"В своем послании Владимир Владимирович озвучил конкретные решения и поставил задачи в области социальной защиты, роста демографии и борьбы с бедностью. Одним из самых сенсационных решений главы государства стало продление программы материнского капитала до 2026 года. Более того, материнский капитал теперь будут предоставлять уже с рождения первого ребёнка, и он составит 466 тысяч рублей. При рождении второго ребёнка маткапитал будет увеличен на 150 тысяч рублей и составит до 616 тысяч рублей, и эта сумма будет ежегодно индексироваться. Отмечу, что Сахалинская область по некоторым мерам поддержки семей с детьми является пионером: у нас предусмотрены и меры государственной поддержки и при рождении третьего и последующих детей.

Важно и то, что по решению президента семьи с доходом не более прожиточного минимума на каждого члена семьи будут получать с 1 января 2020 года ежемесячно доплату в размере половины прожиточного минимума на каждого ребёнка от 3 до 7 лет, а с 1 января 2021 года - в размере прожиточного минимума.

Фракция «Единая Россия» в Сахалинской областной Думе многие годы уделяет особое внимание вопросам поддержки социально незащищенных слоев населения. Наш регион – рекордсмен по количеству различных льгот и мер поддержки (их более 200). Благодаря мерам социальной поддержки только за 2019 год более 25 тысяч жителей области смогли улучшить свое материальное положение. Удалось снизить уровень бедности вдвое – с 9,7 до 4,3 процента. Буквально на днях комитет по социальной политике утвердил еще одну дополнительную меру социальной помощи для тех, кто осуществляет уход за недееспособными гражданами. По договору о возмездной опеке они смогут теперь получать выплату за свой труд.

Сахалинская областная Дума совместно с губернатором Сахалинской области Валерием Игоревичем Лимаренко и правительством области продолжит работу по созданию комфортных условий для жизни жителей островов и выстраиванию эффективной адресной системы поддержки нуждающихся", пишет областное партийное отделение.