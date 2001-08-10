Турчак: «ЕР» поддерживает предложение президента назначить Михаила Мишустина премьер-министром
«Единая Россия» поддерживает предложение президента России Владимира Путина о назначении Михаила Мишустина на должность председателя правительства России. Об этом заявил секретарь Генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, сообщает ER.RU.
«Президент предложил назначить на должность председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина - высочайшего профессионала с большим управленческим опытом. Партия «Единая Россия» и наша фракция в Госдуме поддерживают предложение президента и готовы активно совместно с Кабинетом министров работать на благо страны», - сказал Турчак.
Он отметил, что президент в послании Федеральному собранию определил приоритеты работы. «В «Единой России» воспринимают это послание широко - как послание ко всему народу России. Тем более, что президент говорил о проблемах, которые касаются всех граждан страны. «Единая Россия» видит свою задачу в том, чтобы каждое предложение послания как можно скорее заработало и стало приносить пользу людям. Мы обладаем самым широким политическим представительством в системе публичной власти, о которой вчера говорил президент, - от уровня страны, до уровня муниципалитета. Нам очень важно сейчас оперативно включить все механизмы обратной связи, учета мнений регионов и граждан по всем темам президентского Послания», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.
По его словам, эти мнения должны быть учтены в процессе законодательного обеспечения президентских инициатив, поэтому партии предстоит тесно работать с президентом, его администрацией, фракциейпартии в Государственной Думе и особенно новым главой правительства, новым кабинетом министров.
«От эффективности этой работы с правительством во многом зависит то, насколько качественно будет реализовано послание. Политическая позиция «Единой России», имеющей конституционное большинство в Госдуме, большинство в представительных органах власти, будет иметь ключевое значение при принятии важнейших решений по развитию нашей страны», - заключил Турчак.
Напомним, президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Михаилом Мишустиным и предложил ему занять должность председателя правительства. Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина нa должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.
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