Анивские единороссы прокомментировали послание Владимира Путина

Анивские единороссы комментируют послание президента Федеральному собранию. Об этом сообщает пресс-служба регионального партийного отделения.

- На мой взгляд, главный тезис, который был сказан президентом в послании Федеральному собранию, - о том, что в настоящее время все реализуемые государственные программы должны быть направлены на сохранение и приумножение населения страны, - прокомментировал обращение главы государства секретарь Анивского местного отделения партии, председатель собрания Анивского городского округа Андраник Авенян. - Предлагается целый ряд мер по улучшению демографической ситуации, уменьшению бедности и росту благополучия населения. Сахалинская область уверенно движется вперёд по многим направлениям, озвученным президентом. Программы дополнительной поддержки материнского капитала, улучшения жилищных условий граждан, строительства и капитального ремонта объектов социальной сферы, развития медицины в последние годы успешно реализуются в нашей области. Задача партии - обеспечить эффективный контроль за реализацией государственных программ и вовлекать максимальное количество жителей в обсуждение и реализацию практических мероприятий.

– Радует, что в послании президента РФ Федеральному собранию большое внимание уделено социальным вопросам: повышению качества жизни россиян, поддержка семей и модернизация здравоохранения, - отметила руководитель фракции «Единая Россия» в собрании Анивского городского округа Наталья Рыбкина. - Тем самым продолжается реализация национальных проектов, которые успешно стартовали и работают и в Сахалинской области в целом, и в нашем городском округе. Многие семьи с детьми почувствуют поддержку уже совсем скоро. Для тех, кто только планирует рождение первенца, стало приятным известием, что выплаты материнского капитала будут распространяться на первого ребенка. Для выпускников школ важно узнать об увеличении количества бюджетных мест и развитии региональных вузов. Про горячее питание учеников 1-4 классов: когда в правительстве РФ только обсуждался этот вопрос, в Сахалинской области не без участия членов партии и депутатов эта мера поддержки действует уже несколько лет. Я уверена, всё, что запланировано, будет реализовано при непосредственном участии жителей и членов партии «Единая Россия».

- Президент в своем послании Федеральному собранию задал вектор планомерного развития приоритетных направлений. Отрадно, что на первом месте стоит повышение уровня жизни наших граждан, а также забота о семье, здоровье и образовании, - выразила свое мнение Наталья Щебуняева, член фракции «Единая Россия» в собрании Анивского городского округа, директор анивской школы № 2. - С первых дней Нового года мы все ощутим заботу и поддержку в социальной сфере. Особенно хотелось отметить те положительные моменты, которые произойдут в образовании. Благодаря инициативам и поддержке партии в нашей области уже немало сделано: организовано бесплатное, горячее здоровое питание для учащихся 1-4 классов, и частично для 5-9 классов. Школьные столовые уже имеют необходимое технологическое оборудование, и нам не придется ждать 1 сентября 2020 года. Осуществляется поддержка многодетных семей, дети которых в ближайшее время будут обеспечены горячим питанием. Динамично развивается сеть детских технопарков, центров и школ для творческого развития детей. В школах уже реализуется проект «Доступный интернет». Работа в данных направлениях будет вестись и совершенствоваться дальше.

Владимир Путин высоко оценил роль педагогических работников и подчеркнул необходимость их профессионального роста, а также стимулирования их работы. С воодушевлением восприняли педагогические работники - классные руководители новость о доплате в размере не менее 5000 рублей за счет средств Федерального бюджета. При этом региональные выплаты не отменяются. Положительным моментом является и то, что будут не только сохранены, но и увеличены бюджетные места в высших учебных заведениях. Послание президента стало оптимистичным началом большой плодотворной работы.