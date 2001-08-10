Глава Южно-Курильска прокомментировал послание президента Федеральному собранию

Глава Южно-Курильского района Вячеслав Власенко прокомментировал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

- 15 января президент России огласил послание Федеральному собранию. Я вместе с жителями Кунашира и Шикотана с большим интересом прослушал выступление нашего президента.

В первую очередь он затронул тему повышения благосостояния граждан и улучшения экономического климата в стране. Мы услышали вопросы экономические, внутриполитические, социальные, а также вопросы, касающиеся работы регионов.

Из выступления Владимира Путина южнокурильчанам понятно и отрадно, что федеральная целевая программа социально-экономического развития Курильских островов Сахалинской области будет работать и впредь и нацелена, прежде всего, на развитие инфраструктуры островов. Жители Южных Курил ощущают большую поддержку президента страны Владимира Путина, нашего губернатора Валерия Лимаренко. На островах уже работают построенные в рамках специальных программ детские сады, школы.

Стоит заметить, что в уже в начале этого года мы переселяем жителей из ветхого и аварийного жилья на острове Шикотан. Это два многоквартирных дома в Малокурильском, всего 3000 кв. (23 и 21 квартиры), а на Кунашире в селе Отрада сдается 8 домов (8133 кв. м) арендного жилья, в этих домах более 30 квартир будут предоставлены медицинским работникам и служащим полиции.

До конца текущего года в селе Крабозаводское (остров Шикотан) будут построены 63 квартиры, а в Южно-Курильске по ул. Морской и Океанской – 99 квартир (площадь 5000 кв. м).

В этом году мы начинаем асфальтирование внутрипоселковых автодорог на Шикотане, там же, в селе Малокурильское, будет построен дом культуры на 200 мест, а на Кунашире начнется строительство нового здания районной больницы, - сказал Вячеслав Власенко.