Сахалинское министерство госуправления начнет работать с февраля
С 1 февраля начинает работать министерство государственного управления Сахалинской области. Возглавит новое ведомство Юлия Рокотянская, которая ранее занимала должность директора департамента корпоративного университета РУСАЛа – крупнейшей компании по производству алюминия.
Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, министерство госуправления образуется на базе департамента кадровой политики, при этом его функции значительно расширяются. Министерство гоусправления будет выполнять как привычные задачи, так и новые. Среди неизменных функций – разработка нормативно-правовых актов, прием кадров, оформление трудовых отношений. Вместе с тем добавляются полномочия, касающиеся системы мотивации труда, стимулирования и вовлеченности персонала, в том числе и KPI.
Ведомство будет заниматься и подбором специалистов, закрытием ключевых вакансий в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Информация о вакансиях будет оперативно размещаться на официальном сайте областного правительства.
– При подборе кадров будут примеряться новые подходы закрытия вакансий: рекрутинг, федеральный и областной кадровый резерв. Подобный опыт активно применяется во многих регионах центральной России и является эффективным инструментом для обновления кадрового резерва органов власти. Особое внимание при подборе специалистов уделим опыту работы, образованию, участию кандидатов в реализации масштабных проектов, – рассказала Юлия Рокотянская.
Познакомиться со списком вакансий можно на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Пока вкладка работает в тестовом режиме и будет дополняться по мере готовности.
К примеру, сейчас открывается вакансия руководителя министерства архитектуры и градостроительства. Главная задача на этом посту – формирование архитектурного кода Сахалинской области, создание единого стиля в муниципальных образованиях.
Министерство госуправления совместно с министерством цифрового развития также будет заниматься анализом KPI – ключевых показателей эффективности. Это новая система оценки эффективности работы чиновников. Доход руководителей теперь будет зависеть от того, насколько успешно они справляются с поставленными задачами и возросшими требованиями. Один из основных KPI – это доверие жителей области к власти.
Кроме того, в обязанности нового ведомства входит оценка, обучение и повышение квалификации персонала, разработка учебных программ, взаимодействие с вузами. Будут по-прежнему проводиться квалификационные экзамены для работников органов власти и профессиональная аттестация.
Напомним, что в конце прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко началось преобразование структуры сахалинского правительства. Чтобы исключить дублирование функций, было принято решение о ликвидации нескольких министерств и агентств. Вновь созданные органы исполнительной власти призваны повысить эффективность управления регионом и улучшить качество жизни на островах.
Эта работа уже показала свою результативность. Эксперты агентства политических и экономических коммуникаций, по итогам 2019 года, включили Сахалинскую область в десятку регионов с самым эффективным управлением. Такой оценки позволили достичь инициативы в области здравоохранения, социальной защиты, транспорта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости политики Сахалина и Курил
Это читают
- 09:09 Сегодня На территории трех сахалинских районов будет лавиноопасно
09:30 Сегодня Первенство спортивной школы по бенди прошло в Поронайске
- 10:00 Сегодня Островным ветеранам будут платить больше
10:16 Сегодня Аппарат за 76 млн рублей появился в областном онкодиспансере
- 10:48 23 Января Браконьеров, торговавших калугой, задержали на Сахалине
14:47 23 Января Подать заявление на получение путевки в сахалинские лагеря можно будет с 3 февраля
17:50 23 Января Лучших сноубордистов определили на "Горном воздухе"
09:50 24 Января Свыше трех тысяч пар поженились на Сахалине и Курилах в прошлом году
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 17:49 Вчера Валерий Лимаренко вошел в новый состав президиума Госсовета РФ
- 11:00 Вчера Офисы ведущих российских и зарубежных клиник разместят в сахалинском медкластере
- 09:03 Вчера Сахалин может стать точкой разворота Северного морского пути
- 16:40 28 Января Проект «Лыжи в школу» в четвертый раз стартовал на Сахалине
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?