Сахалинское министерство госуправления начнет работать с февраля

С 1 февраля начинает работать министерство государственного управления Сахалинской области. Возглавит новое ведомство Юлия Рокотянская, которая ранее занимала должность директора департамента корпоративного университета РУСАЛа – крупнейшей компании по производству алюминия.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном правительстве, министерство госуправления образуется на базе департамента кадровой политики, при этом его функции значительно расширяются. Министерство гоусправления будет выполнять как привычные задачи, так и новые. Среди неизменных функций – разработка нормативно-правовых актов, прием кадров, оформление трудовых отношений. Вместе с тем добавляются полномочия, касающиеся системы мотивации труда, стимулирования и вовлеченности персонала, в том числе и KPI.

Ведомство будет заниматься и подбором специалистов, закрытием ключевых вакансий в органах исполнительной власти и местного самоуправления. Информация о вакансиях будет оперативно размещаться на официальном сайте областного правительства.

– При подборе кадров будут примеряться новые подходы закрытия вакансий: рекрутинг, федеральный и областной кадровый резерв. Подобный опыт активно применяется во многих регионах центральной России и является эффективным инструментом для обновления кадрового резерва органов власти. Особое внимание при подборе специалистов уделим опыту работы, образованию, участию кандидатов в реализации масштабных проектов, – рассказала Юлия Рокотянская.

Познакомиться со списком вакансий можно на официальном сайте губернатора и правительства Сахалинской области. Пока вкладка работает в тестовом режиме и будет дополняться по мере готовности.

К примеру, сейчас открывается вакансия руководителя министерства архитектуры и градостроительства. Главная задача на этом посту – формирование архитектурного кода Сахалинской области, создание единого стиля в муниципальных образованиях.

Министерство госуправления совместно с министерством цифрового развития также будет заниматься анализом KPI – ключевых показателей эффективности. Это новая система оценки эффективности работы чиновников. Доход руководителей теперь будет зависеть от того, насколько успешно они справляются с поставленными задачами и возросшими требованиями. Один из основных KPI – это доверие жителей области к власти.

Кроме того, в обязанности нового ведомства входит оценка, обучение и повышение квалификации персонала, разработка учебных программ, взаимодействие с вузами. Будут по-прежнему проводиться квалификационные экзамены для работников органов власти и профессиональная аттестация.

Напомним, что в конце прошлого года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко началось преобразование структуры сахалинского правительства. Чтобы исключить дублирование функций, было принято решение о ликвидации нескольких министерств и агентств. Вновь созданные органы исполнительной власти призваны повысить эффективность управления регионом и улучшить качество жизни на островах.

Эта работа уже показала свою результативность. Эксперты агентства политических и экономических коммуникаций, по итогам 2019 года, включили Сахалинскую область в десятку регионов с самым эффективным управлением. Такой оценки позволили достичь инициативы в области здравоохранения, социальной защиты, транспорта.