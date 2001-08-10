Тихоокеанское
информационное агентство
30 Января 2020
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17:49, Вчера | Новости политики Сахалина и Курил

Валерий Лимаренко вошел в новый состав президиума Госсовета РФ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко вошел в новый состав президиума Госсовета РФ. Соответствующее распоряжение подписал президент России Владимир Путин, произведя плановую ротацию совещательного органа.

Как сообщает пресс-служба островного правительства, согласно документу, в обновленный состав президиума Госсовета вошли восемь действующих глав регионов: Сахалинской области – Валерий Лимаренко, Санкт-Петербурга – Александр Беглов, Волгоградской области – Андрей Бочаров, Кабардино-Балкарской Республики – Казбек Коков, Тверской области – Игорь Руденя, Алтайского края – Виктор Томенко, Башкирии – Радий Хабиров и Курганской области – Вадим Шумков.

Государственный совет является совещательным органом, содействующим реализации полномочий президента РФ по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов госвласти. Состав Президиума определяется главой государства и подлежит ротации один раз в полгода. Совещательный орган рассматривает план работы Госсовета, повестку его заседаний, а также анализирует реализацию принятых решений.

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