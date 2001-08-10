Путин поддержал законопроект «Единой России» о народном бюджетировании

Чтобы народное бюджетирование использовалось повсеместно, «Единая Россия» вместе с правительством РФ разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Об этом сообщает пресс-служба регионального партийного отделения.

«Зачастую люди лучше, чем чиновники на местах, знают, что нужно им самим, их семьям, своему населенному пункту. Ярким примером является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области, успешная практика по инициативному бюджетированию, когда часть регионального, муниципального бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути, можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете», - заявил вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на заседании совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ.

По его словам, чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа. «Единая Россия» вместе с правительством России разработала и готова внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных вопросов. Просили бы Вас этот законопроект поддержать», - сказал Турчак, обращаясь к президенту.

«Согласен», - сказал Путин.