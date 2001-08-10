Путин поддержал идею «ЕР» об увеличении призового фонда конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции «Единой России» в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса «Муниципальная практика».

С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на партию «Единая Россия».

«Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей», — сказал Путин.

Также Кидяев обратился к главе государства с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тыс. человек и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей.

«Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти», — отметил Кидяев. Соответствующее предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ.

«Мы неоднократно участвовали во всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Сегодня у нас есть реальные успехи в направлении «Обратная связь с жителями», но останавливаться на достигнутом не собираемся. Это доверие жителей, и его нужно поддерживать», — отметил заместитель секретаря Томаринского местного отделения Партии, мэр Томаринского городского округа Александр Кобелев. «А в целом предложение главы государства увеличить призовой фонд конкурса «Лучшая муниципальная практика» — это достойная оценка результативности работы муниципалитетов и хороший стимул для их дальнейшего развития».